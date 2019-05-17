Зампомощника госсекретаря США: Мы высоко ценим энергопроекты Азербайджана

"Отношения между США и Азербайджаном достаточно крепкие".
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по экономическим вопросам Петер Хаас на 4-м заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.
По его словам, сотрудничество между двумя странами наиболее отчетливо проявляется в области энергетики и безопасности: "Американские компании могут проявить большой интерес к деятельности в Азербайджане в сфере энергетики, нефтегазового сектора, ИКТ, транспорта и туризма. Как правило, американские компании предпочитают работать в странах с сильной судебной системой. В последние годы Азербайджан добился значительных успехов в этой области".
П. Хаас выразил надежду, что сотрудничество между Азербайджаном и США по вопросам экономической и энергетической безопасности будет и впредь расширяться.
Он отметил, что представители США по энергетическим вопросам посетят Азербайджан через неделю: "Мы высоко ценим энергетические проекты Азербайджана и его позицию в регионе. Радует, что спустя 7 лет возобновилось заседание азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству".
Aqşin RafiqoğluАвтор новости