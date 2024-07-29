Первый в Азербайджане завод по производству промышленных взрывчатых веществ выведен на полную мощность

В Гяндже выведен на полную мощность первый завод по производству промышленных взрывчатых веществ, переданный в эксплуатацию дочерней компанией ЗАО AzerGold – ООО AzerBlast.

В Гяндже выведен на полную мощность первый завод по производству промышленных взрывчатых веществ, переданный в эксплуатацию дочерней компанией ЗАО AzerGold – ООО AzerBlast.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, с деятельностью предприятия ознакомились министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Метин Эйнуллаев, глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, профессор Школы Кеннеди при Гарвардском университете Хуан Хименес и исследователи Центра международного развития Гарвардского университета.

ООО AzerBlast было основано на базе государственно-частного партнерства с целью удовлетворения растущего в стране спроса на гражданские взрывчатые вещества и устранения импортозависимости. 51% общих акций ООО AzerBlast принадлежит ЗАО AzerGold и 49% – специализирующейся в этой области частной компании ООО DM Servis.

Завод в тестовом режиме осуществляет производство взрывчатых веществ ANFO и H-ANFO предназначенных к эксплуатации сухой и влажной среде соответственно), используемых в горнодобывающей и строительной промышленности.

Строительство предприятия на территории площадью 15 га началось в январе 2023 года. Капиталовложения в проект составляют 11 млн манат, а общая стоимость инвестиций – 15 млн манатов. Указанные средства были выделены учредителями ООО AzerBlast без дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Строительство завода в Гяндже обусловлено расположением города в непосредственной близи основного горнодобывающего промышленного центра страны, на территории международного транспортного коридора.

На начальном этапе предприятие начнет работу с персоналом из 35 человек, с последующим увеличением числа рабочих мест до 65.

С выводом завода на полную мощность спрос на промышленные взрывчатые вещества будет удовлетворен за счет местного производства, и зависимость от импорта будет устранена. Так, оценивая местный спрос и экспортный потенциал, на начальном этапе деятельности завод будет производить 14 000 тонн взрывчатых веществ ANFO и H-ANFO в год. С учетом существующего потенциала горнодобывающей промышленности Карабаха и Восточного Зангезура, масштабных строительных проектов, а также значительного экспортного потенциала, на очередном этапе планируется увеличение годового объема производства завода до 31 500 тонн.

Производственная линия завода построена на основе технологического дизайна турецкой компании HTD Kimya ve Mühendislik A.Ş и оснащена оборудованием производства Германии, Великобритании и Турции. Производство организовано в соответствии с высокими экологическими нормами и стандартами с обеспечением полной технической безопасности согласно требованиям местного и международного законодательства.