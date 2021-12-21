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Первые автомобили Aurus на экспорт поставлены в Азербайджан

Первые автомобили Aurus на экспорт поставлены в Азербайджан Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.
Бизнес
21 декабря 2021 г. 15:48
Первые автомобили Aurus на экспорт поставлены в Азербайджан

Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Что касается экспортной ориентации, мы уже несколько экземпляров поставили в Арабские Эмираты, в Бахрейн, Азербайджан", - заявил Мантуров.

Министр отметил, что в первую очередь экспортные поставки бренда ориентированы на страны MENA.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana “Aurus” avtomobilləri tədarük edilib
Версия на английском языке First Aurus cars exported to Azerbaijan

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