Первые автомобили Aurus на экспорт поставлены в Азербайджан

Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.

Первые экспортные поставки российских люксовых автомобилей Aurus осуществлены в Азербайджан, ОАЭ и Бахрейн.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Что касается экспортной ориентации, мы уже несколько экземпляров поставили в Арабские Эмираты, в Бахрейн, Азербайджан", - заявил Мантуров.

Министр отметил, что в первую очередь экспортные поставки бренда ориентированы на страны MENA.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.