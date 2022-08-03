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Первоначальный взнос за покупку в кредит новых электромобилей составит 10%

Первоначальный взнос за покупку в кредит новых электромобилей составит 10% Желающие купить в Азербайджане в кредит электромобиль со сроком производства менее 3 лет будут вносить первоначальный взнос в размере до 10% от его стоимости.
Бизнес
3 августа 2022 г. 17:40
Первоначальный взнос за покупку в кредит новых электромобилей составит 10%

Желающие купить в Азербайджане в кредит электромобиль со сроком производства менее 3 лет будут вносить первоначальный взнос в размере до 10% от его стоимости.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Положении о пруденциальных нормативах и требованиях, связанных с кредитными рисками, в том числе крупными кредитными рисками", утвержденном Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, согласно правилам, для кредитования электромобилей со сроком производства более 3 лет первоначальный взнос составит 40%.

Для оформления кредита на автотранспортные средства с гибридным двигателем первоначальный взнос составит 20% при сроке производства 1 год или менее, 40% - при сроке 1-3 года и 50% - при сроке более 3 лет.

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Версия на азербайджанском языке Yeni elektromobilləri kreditlə almaq üçün ilkin ödəniş tələbi 10% olacaq

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