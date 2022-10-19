Перевозки колесной техники по Бакинскому порту выросли втрое

В январе-сентябре этого года через Бакинский порт было перевезено 9 316 единиц колесной техники (кроме TIR и прицепов), что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре этого года через Бакинский порт было перевезено 9 316 единиц колесной техники (кроме TIR и прицепов), что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Основная часть этой колесной техники – легковые автомобили. В основном они доставляются в Баку из Грузии, ОАЭ, Японии, Великобритании, Бельгии, Германии и др. стран, откуда отправляются в основном в страны Центральной Азии, включая Казахстан и Туркменистан.

В соответствии с соглашением, достигнутым Бакинским портом с ведущими логистическими компаниями Европы, новые автомобили мировых брендов, таких как Toyota, Lexsus, BMW, также доставляются в страны Центральной Азии через Бакинский порт с соблюдением всех правил безопасности. Эти автомобили для отправки в страну назначения загружаются на корабли в TIR и вагонах и управляются по отдельности.