О нас

Перевозки колесной техники по Бакинскому порту выросли втрое

Перевозки колесной техники по Бакинскому порту выросли втрое В январе-сентябре этого года через Бакинский порт было перевезено 9 316 единиц колесной техники (кроме TIR и прицепов), что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
19 октября 2022 г. 11:59
Перевозки колесной техники по Бакинскому порту выросли втрое

В январе-сентябре этого года через Бакинский порт было перевезено 9 316 единиц колесной техники (кроме TIR и прицепов), что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Основная часть этой колесной техники – легковые автомобили. В основном они доставляются в Баку из Грузии, ОАЭ, Японии, Великобритании, Бельгии, Германии и др. стран, откуда отправляются в основном в страны Центральной Азии, включая Казахстан и Туркменистан.

В соответствии с соглашением, достигнутым Бакинским портом с ведущими логистическими компаниями Европы, новые автомобили мировых брендов, таких как Toyota, Lexsus, BMW, также доставляются в страны Центральной Азии через Бакинский порт с соблюдением всех правил безопасности. Эти автомобили для отправки в страну назначения загружаются на корабли в TIR и вагонах и управляются по отдельности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı vasitəsilə təkərli texnika daşınması 3 dəfə artıb

Другие новости из категории

Токаев: В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний
Токаев: В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний
19 октября 2022 г. 10:48
В Азербайджане представлена дорожная карта Вхождение в бизнес
В Азербайджане представлена дорожная карта "Вхождение в бизнес"
19 октября 2022 г. 09:35
Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана
Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана
18 октября 2022 г. 18:06
Индия намерена увеличить поставки строительной плитки в Азербайджан
ФотоИндия намерена увеличить поставки строительной плитки в Азербайджан
18 октября 2022 г. 17:46
В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34%
В Азербайджане число недавно прошедших регистрацию коммерческих структур выросло на 34%
18 октября 2022 г. 17:19
Число возобновивших деятельность юридических лиц в Азербайджане возросло на 23%
Число возобновивших деятельность юридических лиц в Азербайджане возросло на 23%
18 октября 2022 г. 17:07
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 7%
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 7%
18 октября 2022 г. 16:55
 Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели более чем на 17%
 Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели более чем на 17%
18 октября 2022 г. 13:46
Азербайджан увеличил расходы на импорт запчастей транспортных средств на 34 %
Азербайджан увеличил расходы на импорт запчастей транспортных средств на 34 %
18 октября 2022 г. 13:28
Азербайджан импортировал 83 тонны кукурузы с Северного Кавказа 
Азербайджан импортировал 83 тонны кукурузы с Северного Кавказа 
18 октября 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi