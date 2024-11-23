Переутверждены "Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности"

10:17 Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана утвердила "Единые стандарты налоговых отношений по экономической деятельности".

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана утвердила "Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности".

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, данные стандарты утверждены в новой редакции, учитывая необходимость адаптации к 7-значным кодам деятельности и внесенным изменениям в Налоговый кодекс.

Единые стандарты размещены на сайте Государственной налоговой службы (https://www.taxes.gov.az/az/page/vahid-standartlar).

Целью их внедрения является повышение уровня автоматизации и достоверности данных бухгалтерского учета, применение единого подхода к налоговым отношениям, предварительное уведомление налогоплательщиков о своих обязательствах и других требованиях.