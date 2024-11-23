О нас

Переутверждены "Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности" 

Переутверждены "Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности"  10:17 Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана утвердила "Единые стандарты налоговых отношений по экономической деятельности".
Бизнес
23 ноября 2024 г. 10:37
Переутверждены Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности 

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана утвердила "Единые стандарты налоговых отношений по видам экономической деятельности".

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, данные стандарты утверждены в новой редакции, учитывая необходимость адаптации к 7-значным кодам деятельности и внесенным изменениям в Налоговый кодекс.

Единые стандарты размещены на сайте Государственной налоговой службы (https://www.taxes.gov.az/az/page/vahid-standartlar).

Целью их внедрения является повышение уровня автоматизации и достоверности данных бухгалтерского учета, применение единого подхода к налоговым отношениям, предварительное уведомление налогоплательщиков о своих обязательствах и других требованиях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə vergi münasibətlərinin vahid standartları” yenidən təsdiq olunub

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi