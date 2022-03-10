Производители чая в Азербайджане хотят оптимизации ставки НДС

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела онлайн-встречу с представителями производителей чая в целях изучения проблем, с которыми они сталкиваются в связи с применением налогового законодательства, и предложений.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела онлайн-встречу с представителями производителей чая в целях изучения проблем, с которыми они сталкиваются в связи с применением налогового законодательства, и предложений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

По его словам, на встрече были озвучены предложения по оптимизации бремени социального страхования работников, ставки НДС на переработку чая, применению льгот по налогу на имущество. Также были обсуждены вопросы потенциала развития чаеводства и отрасли переработки чая.