Переговоры о продаже BP и ADNOC половины израильской NewMed приостановлены

Израильская газовая NewMed приостановила переговоры с BP plc и Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) о продаже им доли в 50%.

Израильская газовая NewMed приостановила переговоры с BP plc и Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) о продаже им доли в 50%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении NewMed.

Обсуждение прервано из-за "неопределенности, вызванной внешней конъюнктурой", и может не возобновиться, отметила израильская компания.

Вместе с тем BP и ADNOC по-прежнему заинтересованы в сделке.

Переговоры начались почти год назад, потенциальные покупатели предлагали за долю 2 млрд долларов, пишет Financial Times.