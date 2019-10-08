В Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе

Британское правительство готовится к тому, что переговоры о Brexit могут завершиться уже на текущей неделе без достижения соглашения с ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на своем сайте британский журнал The Spectator со ссылкой на источник.

По его данным, переговоры, вероятно, могут завершиться неудачей, так как премьер-министр Ирландии Лео Варадкар не желает договариваться с Великобританией на условиях, предложенных Лондоном.

Кроме того, как отмечает журнал, лидеры ведущих государств ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, скорее всего, не станут настаивать на принятии Евросоюзом предложений Великобритании касательно Brexit без согласия со стороны Ирландии. При этом, как сообщает источник издания, если переговоры о сделке с ЕС не увенчаются успехом в течение ближайших дней, то новые предложения со стороны Лондона не последуют.

2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению соглашения об условиях Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. Если стороны не успеют прийти к согласию к саммиту ЕС в Брюсселе 16-17 октября, то выход Великобритании из сообщества может быть вновь отложен. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить об очередной отсрочке.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством теперь уже бывшего премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.