​Переезд Tesla из Калифорнии обойдется в $1 млрд

Перенос головного офиса и завода Tesla из Калифорнии в другой американский штат обойдется этой американской компании минимум в 1 млрд. долларов США.

Как передает Report, такую оценку привел телеканалу CNBC руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвз.

Он обратил внимание на то, что общая численность персонала Tesla, согласно последнему уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, составляет 48 тыс. человек. При этом компания Илона Маска не уточнила, сколько человек работает на ее головном заводе во Фримонте (штат Калифорния). По оценкам Айвза, строительство нового предприятия в другом американском штате и переезд тысяч рабочих обойдется в "не менее $1 млрд" и потребует "от одного года до полутора лет".

Аналитик уточнил, что завод во Фримонте является единственным автомобилестроительным предприятием Tesla на территории США. Там собирают практически все электрокары, предназначенные для американского рынка.

Отметим, что ранее Маск написал в Twitter, что может перенести головной офис или производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду.