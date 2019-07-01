Перечень реформ в Азербайджане, которые будут внесены в Doing Business-2020 - ЭКСКЛЮЗИВ

Опубликован перечень запланированных в Азербайджане реформ, которые войдут в отчет Doing Business 2020.

Как сообщает Report, реформы охватывают 11 индикаторов.

Среди них "Открытие бизнеса", "Получение разрешений на строительство", "Подключение к системе электроснабжения", "Регистрация собственности", "Получение кредитов", "Защита прав малых инвесторов", "Налогообложение", "Приграничная торговля", "Обеспечение исполнения контрактов", "Банкротство предприятий" и "Государственные закупки".

В рамках индикатора "Открытие бизнеса" возможно проведение двух основных реформ в рамках изменений в государственной регистрации юридических лиц. Одна из них предусматривает сокращение процедур с 3 до 1, вторая сокращение дней с 3,5 до 0,5. Что касается расходов, то ожидается их снижение с 18 манатов (в общей сложности 90 манатов) до 0 манатов.

В результате реформ по индикатору "Получение разрешений на строительство" число процедур, как ожидается, сократится с 18 до 7. Количество дней сократится со 116 до 38. Более того, прогнозируется, что расходы будут сокращены с 6 566 манатов до 3 345 манатов.

Число процедур по индикатору "Подключение к системе электроснабжения" снизится с 7 до 2, а количество дней с 41 до 20 дней.

В результате реформ в рамках индикатора "Регистрация собственности" количество процедур уменьшится с 3 до 2, а количество дней - с 5,5 до 2,5 дней.

В рамках индикатора "Получение кредитов" обеспечено соответствие между нормативными правовыми актами, ожидается положительная оценка по 4 вопросам, негативно оцениваемым по индексу "Правовая норма".

В рамках индикатора "Защита прав малых инвесторов" будет обеспечено соответствие между нормативными правовыми актами, тем самым ожидается положительная оценка по 5 из 10 вопросов, негативно оцениваемых по методологии Doing Business.

В рамках индикатора "Налогообложение" будут снижены налоговые ставки, а подача заявок в электронном виде позволит сэкономить время.

В рамках индикатора "Приграничная торговля" сокращение проверок и формирование единого механизма контроля позволит сэкономить время предпринимателя.

В рамках индикатора "Обеспечение исполнения контрактов" установлены стандарты сроков в сфере управления судебным процессом. Также, согласно методологии Doing Business, предполагается продвижение на 8,5 баллов индекса качества по судебным процессам.

В рамках индикатора "Банкротство предприятий" сокращаются сроки проведения аукционов.

В рамках индикатора "Государственные закупки" будет сформирован единый интернет-портал государственных закупок, создана модель электронных закупок.

Следует отметить, что отчет Doing Business публикуется ежегодно во второй половине октября. В последнем отчете Doing Busines 2019, Азербайджан продвинулся на 32 ступени и занял 25 место среди 190 стран, попав в ТОП-10 самых реформаторских стран.