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PepsiCo приостановит продажу напитков в России

PepsiCo приостановит продажу напитков в России Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность, однако реализация детского питания продолжится.
Бизнес
9 марта 2022 г. 02:44
PepsiCo приостановит продажу напитков в России

Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность, однако реализация детского питания продолжится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении исполнительного директора компании Рамона Лагуарты. Данное решение PepsiCo объясняет событиями в Украине.

"Мы объявляем о приостановке продажи Pepsi-Cola и наших напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостанавливаем инвестиции и всю рекламную деятельность в России. На нас лежит ответственность продолжать предлагать наши другие товары в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и... детское питание".

В компании заявили, что окажут поддержку 20 тыс сотрудников в России и 40 тыс работников сельскохозяйственной сферы, участвующих в поставках.

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