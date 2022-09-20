PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7Up и Mountain Dew в России

PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7Up и Mountain Dew в России.

PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7Up и Mountain Dew в России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

О приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила еще 9 марта.

Представитель PepsiCo пояснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, после чего производство остановилось. Reuters называет последней датой выпуска продукции PepsiCo 17 августа.

PespiCo прекратила рекламную деятельность и продажу напитков в России на фоне боевых действий в Украине.