PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7Up и Mountain Dew в России

PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7Up и Mountain Dew в России.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
О приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up компания объявила еще 9 марта.
Представитель PepsiCo пояснил, что в России закончились все концентраты для изготовления напитков, после чего производство остановилось. Reuters называет последней датой выпуска продукции PepsiCo 17 августа.
PespiCo прекратила рекламную деятельность и продажу напитков в России на фоне боевых действий в Украине.