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Pepsi меняет главу бизнеса в Азербайджане и СНГ

Pepsi меняет главу бизнеса в Азербайджане и СНГ Новый президент в течение семи лет работал в должностях генерального менеджера Mars в Великобритании, Китае и странах СНГ и три года до того - Danone в Центральной Азии и на Кавказе
Бизнес
11 декабря 2020 г. 16:58
Pepsi меняет главу бизнеса в Азербайджане и СНГ

PepsiCo меняет президента своего регионального бизнеса в Украине, Беларуси, России, на Кавказе и в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", с 12 декабря на эту должность назначен Давид Манзини.

Занимавший данный пост Нил Старрок после более чем 30 лет "безупречной работы" на различных должностях в PepsiCo выходит на пенсию.

У Манзини 25-летний опыт в сфере FMCG в области менеджмента, маркетинга и продаж. До прихода в PepsiCo он в течение семи лет работал в должностях генерального менеджера Mars в Великобритании, Китае и странах СНГ и три года до того - Danone в Центральной Азии и на Кавказе. Ранее, в 2004-2011, он работал на управленческих позициях в маркетинге Unilever. Свою карьеру Манзини начал в Mars в должности территориального менеджера по продажам в 1995 году и постепенно достиг позиции директора по работе с клиентами.

Американская PepsiCo Inc. - один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, а также продуктов питания. Выручка компании в 2019 году составила 67 млрд долларов США. В портфеле ее брендов - марки Pepsi, 7 Up, Mirinda, Adrenaline Rush, Lay's, Cheetos, "Фруктовый Сад", J7, "Любимый" и др.

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