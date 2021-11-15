О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе

Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила к работе. Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса.
Бизнес
15 ноября 2021 г. 08:13
Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе

Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила к работе. Она предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на текущий момент на бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний, однако в будущем, как ожидается, их количество заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка стимулирует развитие как традиционных, так и новых отраслей экономики.

Ранее власти КНР уточнили, что биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (около 156 млн долларов США по текущему курсу).

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами анонсировал план открытия в столице страны новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Еще одна функционирует в Гонконге.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Японские компании во главе с Toyota работают над альтернативными видами топлива
Японские компании во главе с Toyota работают над альтернативными видами топлива
13 ноября 2021 г. 17:30
Режиссер стал миллиардером после продажи студии спецэффектов
Режиссер стал миллиардером после продажи студии спецэффектов
13 ноября 2021 г. 12:24
Эрол Ярар: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира
Эрол Ярар: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира
13 ноября 2021 г. 11:42
Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе
Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе
13 ноября 2021 г. 11:39
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане в этом году выросло более чем на 6%
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане в этом году выросло более чем на 6%
12 ноября 2021 г. 19:00
В Азербайджане оборот кассовых аппаратов нового поколения вырос в 2 раза
В Азербайджане оборот кассовых аппаратов нового поколения вырос в 2 раза
12 ноября 2021 г. 18:10
Предприятие по производству шприцев расширило ассортимент продукции
Предприятие по производству шприцев расширило ассортимент продукции
12 ноября 2021 г. 18:01
Johnson&Johnson заявил о планах разделить бизнес на две публичные компании
Johnson&Johnson заявил о планах разделить бизнес на две публичные компании
12 ноября 2021 г. 17:46
Сумгайытский химико-промышленный парк завершил тендер на 1 млн манатов
Сумгайытский химико-промышленный парк завершил тендер на 1 млн манатов
12 ноября 2021 г. 16:10
Toshiba разделится на три узкопрофильные компании
Toshiba разделится на три узкопрофильные компании
12 ноября 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi