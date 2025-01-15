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Пекин и Баку провели первый раунд переговоров о вступлении Азербайджана в ВТО

Пекин и Баку провели первый раунд переговоров о вступлении Азербайджана в ВТО Китай и Азербайджан провели первый раунд двусторонних переговоров касательно вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Бизнес
15 января 2025 г. 14:44
Пекин и Баку провели первый раунд переговоров о вступлении Азербайджана в ВТО

Китай и Азербайджан провели первый раунд двусторонних переговоров касательно вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Двухдневные переговоры прошли в Баку 13-14 января, в ходе которых стороны провели детальные дискуссии по вопросам торговли товарами и услугами и достигли некоторых договоренностей.

Кроме того, они согласились ускорить переговорный процесс и поддержать скорейшее вступление Азербайджана в ВТО.

Азербайджан подал заявку на членство в ВТО еще в 1997 году. Процесс вступления в ВТО обычно занимает несколько лет и требует проведения множества раундов переговоров.

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Версия на английском языке Beijing, Baku hold first round of negotiations on Azerbaijan's accession to WTO
Версия на азербайджанском языке Pekin və Bakı Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olması ilə bağlı danışıqların ilk raundunu keçirib

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