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    ​Pegasus с марта запускает регулярные рейсы по маршруту Габала-Стамбул

    Полеты начнутся с 18 марта и будут выполняться 3 раза в неделю

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus в марте запускает регулярные рейсы по маршруту Габала-Стамбул.

    Как сообщает Report, полеты начнутся с 18 марта и будут выполняться 3 раза в неделю.

    Авиарейс Габала-Стамбул (Сабиха Гёкчен) будет осуществляться по средам, пятницам и субботам. Цена на билет в один конец - 49,99 евро.

    Из Стамбула самолет отбывает в 22:40, в Габалу прибывает в 03:20. Из Габалы отбытие в 04:20 (летом в 04:50), прибытие в Стамбул - в 05:50. 

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