PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest за 40–45 млрд долларов

Финансово-технологическая компания PayPal ведет переговоры о покупке социального интернет-сервиса и фотохостинга Pinterest.

Финансово-технологическая компания PayPal ведет переговоры о покупке социального интернет-сервиса и фотохостинга Pinterest.

Как передает Report, об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

WSJ сообщает, что Pinterest оценивается примерно в 40 млрд долларов США, по данным Reuters, PayPal предлагает заплатить 45 млрд долларов США. Текущая рыночная капитализация Pinterest, вышедшей на биржу в 2019 году, составляет 35 млрд долларов США.

Если переговоры пройдут успешно и сделка состоится, это станет крупнейшим поглощением социального сервиса. Сейчас крупнейшей такой сделкой является покупка корпорацией Microsoft сервиса LinkedIn за 26 млрд долларов США в 2016 году. Ранее руководство PayPal уже давало понять, что намерено диверсифицировать свой бизнес, для чего готово пойти на поглощения.

После сообщения о переговорах акции Pinterest подскочили в цене на 13%, а акции Paypal подешевели на 5%.