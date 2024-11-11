Павильон "AZCHEMCO" начал свою деятельность в рамках СОР29

Павильон компании "AZCHEMCO", представляющей инновационные технологии в восстановлении засоленных почв и аграрном секторе, открыл свои двери гостям в Зеленой зоне 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Павильон компании "AZCHEMCO", представляющей инновационные технологии в восстановлении засоленных почв и аграрном секторе, открыл свои двери гостям в Зеленой зоне 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Компания презентует агрохимикаты и жидкие удобрения собственного производства, а также технологии их использования. В павильоне пройдут различные мероприятия, в ходе которых будет воочию презентована проведенная работа Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и компании "AZCHEMCO! по проекту восстановления засоленных почв, а также с презентациями выступят экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, президент и учредитель "AZERBAZALT" Рафат Алиев, президент "Greater Caspian Region" Мурат Сеитнепесов, директор по развитию бизнеса "ХР Group" Адриан Стайчу и многие другие.

Напомним, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и "AZCHEMCO".

Проект, который стороны вели на протяжении шести месяцев, успешно завершился в начале ноября и будет презентован широкой публике на СОР29.

По результатам международной компании "Intertek", компании удалось снизить показатель засоленности почвы, который упал с 3,2 до 0,3, а показатель электропроводимости с 9140 до 291. Компания приглашает всех желающих посетить павильон (В18), расположенный в Зеленой зоне и вместе сделать шаг в новое экологически чистое будущее.