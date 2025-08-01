Павел Радомский: Осень обещает насыщенную повестку в отношениях Варшавы и Баку

Павел Радомский: Осенний сезон обещает насыщенную повестку в азербайджано-польских отношениях

Осень в азербайджано-польских отношениях обещает стать насыщенным - предусмотрено проведение межмидовских политических консультаций и заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

Об этом в интервью Report заявил новый посол Польши в Азербайджане Павел Радомский.

"Во взаимодействии между Баку и Варшавой уже сложились, так сказать, постоянные или институционализированные механизмы общения. Один из таких инструментов - регулярные политические консультации, которые проводятся на уровне заместителей министров иностранных дел. Мы намерены продолжить эту практику: в настоящее время прорабатывается организация очередного раунда консультаций, который, как мы планируем, пройдет осенью этого года в Варшаве. Сейчас мы работаем над определением конкретной даты их проведения", - заявил польский дипломат.

Павел Радомский подчеркнул, что в настоящий момент стороны также обсуждают и сроки проведения очередного заседания МПК: "Предварительно планируется провести заседание МПК осенью этого года в Варшаве. Так что, осенняя пора обещает быть весьма насыщенной".

Говоря о МПК, посол сказал, что считает целесообразным совместить заседание комиссии с деловой встречей или бизнес-форумом - вне зависимости от того, как именно это будет называться.

"На мой взгляд, прямые контакты между представителями бизнеса, между компаниями из обеих стран имеют ключевое значение. Именно такие встречи и форматы позволяют нам быть более предметными в диалоге. Они помогают не только выявить конкретные направления сотрудничества, но и определить четкие задачи, а также сроки их реализации в ближайшем будущем", - отметил Радомский.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.