Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 37%

В январе-июне текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 11,2% и 37,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 11,2% и 37,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Сообщается, что хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, перевезено 102,6 миллиона тонн грузов.

3,6% грузов перевозилось морским, 8,4% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 56,5% - автомобильным транспортом, 31,3% - трубопроводным.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 11,3%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 77,6%.

В январе-июне этого года перевозчики обслужили 762,5 миллиона пассажиров. 86,6% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 13% - метро, остальные - другими видами транспорта.