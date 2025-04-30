PashaPay представит экосистему Bir на глобальном мероприятии Money20/20 Europe

Впервые азербайджанская компания будет представлена на престижном мероприятии Money20/20 Europe. Экосистема Bir выступит на одной платформе с мировыми техфин-гигантами, такими как Google, Microsoft и Nvidia.

Впервые азербайджанская компания будет представлена на престижном мероприятии Money20/20 Europe. Экосистема Bir выступит на одной платформе с мировыми техфин-гигантами, такими как Google, Microsoft и Nvidia.

Одна из ведущих финтех-компаний Азербайджана — PashaPay — представит экосистему Bir в качестве спонсора с собственным стендом на крупнейшей в мире глобальной финтех-конференции Money20/20 Europe, которая пройдет в Амстердаме с 3 по 5 июня.

Посетители стенда PashaPay и экосистемы Bir получат возможность ознакомиться с инновационными решениями, предлагаемыми экосистемой Bir, включая ведущие азербайджанские бренды в сфере финансов, электронной коммерции и цифровых платежей — такие как m10, MilliÖn, Birbank и Umico.

Участвуя в этом престижном мероприятии, PashaPay стремится представить финтех-экосистему Азербайджана на международном уровне, установить стратегические партнёрства и изучить передовой опыт в сфере цифрового банкинга.

Также стоит отметить, что впервые азербайджанская компания примет участие в мероприятии Money20/20 Europe — где собираются ведущие мировые финтех-корпорации — выступив на одной платформе с такими техфин-гигантами, как Google, Microsoft и Nvidia. Это значительно повышает значимость участия компании.

Money20/20 Europe — одно из самых престижных мероприятий в области платёжных систем, финтеха и финансовых услуг. Ежегодно оно проводится в Европе, Азии и США, собирая тысячи участников, включая лидеров банковского и технологического секторов, чтобы формировать будущее финансовых систем.

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.