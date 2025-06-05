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PashaPay и турецкая компания Sipay подписали Соглашение о сотрудничестве в Амстердаме

PashaPay и турецкая компания Sipay подписали Соглашение о сотрудничестве в Амстердаме PashaPay и турецкая компания Sipay подписали Соглашение о сотрудничестве в Амстердаме
Бизнес
5 июня 2025 г. 11:56
PashaPay и турецкая компания Sipay подписали Соглашение о сотрудничестве в Амстердаме

В рамках мероприятия Money 20/20 Europe в Амстердаме одна из ведущих финтех-компаний Азербайджана — PashaPay, известная своим популярным приложением m10 и активным участием в экосистеме Bir, а также Sipay — одна из самых динамично развивающихся финтех-компаний Турции — заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Его цель — содействовать развитию трансграничных финтех-решений и расширить доступ к цифровым финансовым услугам.

Соглашение было официально подписано 3 июня на одной из крупнейших мировых финтех-платформ — Money 20/20 Europe, где PashaPay представляет экосистему Bir.

В совместном пресс-релизе компании заявили, что партнёрство направлено на углубление регионального финансового сотрудничества за счёт взаимного доступа к рынкам, интеграции технологических платформ и совместной работы по подключению к глобальной платёжной инфраструктуре.

В рамках соглашения обе компании будут совместно работать над расширением доступа к цифровым финансовым услугам, поддержкой инклюзивного экономического участия и обеспечением бесшовных транзакций для физических и юридических лиц, работающих между двумя странами.

Самир Мамедов, главный исполнительный директор PashaPay, отметил: «Это сотрудничество является важным шагом на пути к построению более интегрированной и инклюзивной цифровой экономики в регионе. Сотрудничая с компанией Sipay из нашей братской страны Турции, мы не только создаём новые возможности для пользователей цифрового кошелька PashaPay — приложения m10, но и поддерживаем повседневную жизнь граждан, семей и бизнеса в Азербайджане, Турции и за пределами региона, облегчая международные денежные переводы».

Семих Мушабак, генеральный директор Sipay, добавил: «Мы гордимся сотрудничеством с PashaPay — компанией, разделяющей наше видение более открытой, инклюзивной и инновационной финансовой экосистемы. Это партнёрство является важной вехой в нашей региональной стратегии и позволит нам предоставлять цифровые финансовые решения без границ — начиная с Турции и Азербайджана и выходя на новые рынки».

О компании PashaPay

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.

www.pashapay.az

О компании Sipay
Основанная в 2019 году, Sipay — это инновационная финтех-компания, разрабатывающая продукты и услуги, адаптированные под финансовые потребности бизнеса и частных лиц. Платформа Sipay позволяет компаниям централизованно управлять своими финансами, предоставляя беспристрастный доступ ко всем финансовым инструментам.

www.sipay.com.tr

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Версия на английском языке PashaPay and Turkish Sipay sign Cooperation Agreement in Amsterdam
Версия на азербайджанском языке "PashaPay" və Türkiyənin "Sipay" şirkəti Amsterdamda Əməkdaşlıq Sazişi imzalayıb

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