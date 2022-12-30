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Pasha Holding запускает программу медицинского страхования для детей шехидов

Pasha Holding запускает программу медицинского страхования для детей шехидов Pasha Holding запускает программу медицинского страхования в рамках социальной поддержки детей шехидов в возрасте до 18 лет, погибших во время 44-х дневной Отечественной войны и армянских провокаций в сентябре 2022 года.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 13:19
Pasha Holding запускает программу медицинского страхования для детей шехидов

Pasha Holding запускает программу медицинского страхования в рамках социальной поддержки детей шехидов, погибших во время 44-дневной Отечественной войны и армянской провокации в сентябре 2022 года.

Данная программа, предоставляемая Pasha Sigorta, начнет действовать с 1 января 2023 года для детей шехидов в возрасте до 18 лет.

Расширенный пакет страхования покроет также обследование и лечение стоматологических и хронических заболеваний. Чтобы воспользоваться страховым пакетом, застрахованные дети или их родители смогут связаться со страховой компанией Pasha Sigorta, и записаться на прием к врачу по беспокоящим их вопросам в ближайшем медицинском учреждении.

Отметим, что 19 декабря 2022 года PASHA Holding запустила программу социальной поддержки "Родина защищает детей героев". В рамках программы в течение 2023 года будут реализованы социальные проекты в сфере образования, здравоохранения и других сферах для детей шехидов. А также в праздничные дни детям будут предоставлены подарки.

Первые подарки начали уже доставляться в канун новогодних праздников. С 22 декабря сеть супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения “Региональное развитие” начала раздачу праздничных подарков семьям шехидов.

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Версия на английском языке ФотоPASHA Holding launches health insurance program for underage children of martyrs
Версия на азербайджанском языке Фото"PAŞA Holding" 18 yaşadək şəhid övladları üçün tibbi sığorta proqramına başlayır

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