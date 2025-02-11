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PASHA Holding: В азербайджанских компаниях необходимо создать надлежащую систему оценки работы сотрудников

PASHA Holding: В азербайджанских компаниях необходимо создать надлежащую систему оценки работы сотрудников 11:07
Бизнес
11 февраля 2025 г. 11:51
PASHA Holding: В азербайджанских компаниях необходимо создать надлежащую систему оценки работы сотрудников

В азербайджанских компаниях необходимо создать надлежащую систему оценки персонала.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов на Форуме человеческого развития в Баку.

По его словам, многие компании основывают свои оценки на результатах их работы: "Если результат отрицательный, то к сотруднику применяется наказание. Однако, неправильно подавлять в человеке желание проявлять инициативу. Прежде всего, необходимо видеть намерения и инициативы людей и оценивать их соответствующим образом. Каждый день человек должен сравнивать себя с предыдущим днем. Иногда мы сравниваем себя с другими, что не приносит человеку никакой пользы, а наоборот, отбрасывает его назад. В то же время человек должен знать свои положительные и отрицательные стороны и уметь анализировать самого себя".

Представитель PASHA Holding подчеркнул, что каждый человек вносит прямой и косвенный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП): "Если каждый повысит свою эффективность на работе на 5–10%, то это также станет вкладом в экономику".

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Holdinq": Şirkətlərdə düzgün qiymətləndirmə və cəzalandırma olmalıdır

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