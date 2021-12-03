PASHA Holding: Мы наблюдаем четыре основных тренда в связи с пандемией

"Мы наблюдаем четыре основных тренда в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)".

"Мы наблюдаем четыре основных тренда в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)".

Как передает Report, об этом сообщил главный исполнительный директор ООО "PASHA Holding" Джалал Гасымов.

"Одним из них является работа удаленно или из дома. Многие компании пробовали внедрять данный формат до пандемии, но в прошлом году это стало вынужденным шагом, и мы увидели эффект. Второй тренд - ускоренная цифровизация. В целом, цифровизация была одним из интересных и заслуживающих внимания вопросов в течение многих лет, но она начала набирать обороты во время пандемии. Третий тренд - психологический фактор, влияющий на покупательский и жизненный опыт. И четвертый тренд - интерес фактор”, - отметил он.