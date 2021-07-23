Партнеры Apple объявили о создании электромобильного СП

Задействованная в производстве гаджетов Apple компания Foxconn (Тайвань) и японская Nidec начали переговоры о создании в следующем году совместного предприятия (СП) по производству двигателей для электромобилей.

Задействованная в производстве гаджетов Apple компания Foxconn (Тайвань) и японская Nidec начали переговоры о создании в следующем году совместного предприятия (СП) по производству двигателей для электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), японский производитель Nidec будет углублять связи с тайваньской Foxconn — крупнейшим в мире производителем электроники по контракту — и планирует потратить 9 млрд долларов США на приобретение в течение следующих пяти лет, чтобы увеличить продажи электромобильных двигателей.

«В настоящее время большинство наших [автомобильных] клиентов производит [нефтяные] авто. Но помимо них, мы видим множество новых участников из других секторов», — заявил на онлайн-пресс-конференции Джун Секи, бывший руководитель Nissan, который был назначен генеральным директором Nidec в начале этого года.

СП Nidec с автомобильным подразделением Foxconn основано на объявленном в марте партнерстве по разработке систем привода для электромобилей. Компании не раскрывают объем инвестиций в СП, заявив, что они разработают технико-экономическое обоснование и обсудят детали своего контракта до конца года.

Для Foxconn это последнее из ряда СП и партнерств, в том числе с китайскими, тайваньскими и европейскими автопроизводителями. Компания входит в глобальную цепочку поставок автомобильных комплектующих. Среди недавних сделок — соглашение о сотрудничестве с китайской компанией по производству электромобилей Byton. С конца 2023 года компания из Тайваня планирует начать сборку дизайнерских электромобилей Fisker.

В прошлом году Foxconn основал отраслевой альянс под названием MIH. Его цель — разработать и предложить рынку законченную аппаратно-программную платформу для производства электромобилей. Стремление тайваньской компании к производству EV также может облегчить выход на электромобильный рынок компании Apple, ее крупнейшего заказчика.

У Nidec есть совместное предприятие со Stellantis, автомобильной группой, образованной в результате слияния FCA и PSA, а также с китайской Guangzhou Automobile Group.

В среду Nidec заявила, что планирует удвоить свою выручку до 4 трлн китайский юань (36 млрд долларов США) к концу 2026 финансового года. Примерно треть выручки придется на продажи автомобильной продукции. К 2030 финансовому году группа планирует довести показатель до 10 трлн китайских юаней.

Ключом к достижению этой цели станут слияния и поглощения — отличительная стратегия производителя из Киото, который исторически расширялся за счет агрессивных трансграничных поглощений.

Сигенобу Нагамори, основатель и председатель группы, переманил Секи из Nissan в качестве своего преемника, чтобы усилить натиск группы на автомобили.

«Чтобы достичь 10 трлн китайских юаней [в продажах], нам нужно привлечь соответствующие таланты и приобрести крупные компании», — сказал Нагамори. Отвечая на вопрос о стратегии слияний и поглощений (M&A), Секи сказал, что сосредоточится на заполнении технологических и географических пробелов в тех областях, где компания видит перспективу.

В январе 2020 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Hon Hai — материнская компания Foxconn, сборщика смартфонов Apple iPhon, — сообщили о планах создать совместное предприятие по производству электромобилей и разработке транспортных средств, подключенных к интернету (IoV).

Отметим, что половина продаж Hon Hai приходится на гаджеты Apple. Предыдущие попытки диверсифицировать свои производственные линии оказались для компании не очень успешными. Ранее Hon Hai уже пыталась инвестировать в электромобильную сферу, но это не принесло ей дивидендов.

За электромобильное направление Foxconn Technology Group отвечает 100-процентная «дочка» компании — Foxtron Vehicle Technologies.