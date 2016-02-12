​Парламент принял законопроект, предусматривающий охрану местного производства и развитие предпринимательства в Азербайджане

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден и принят в первом чтении новый законопроект "Об антидемпинговых, компенсационных и охранных мерах".

Как сообщает Report, об этом отметил председатель парламентского комитета по экономической политике Зияд Самедзаде.

По его словам, проект представляет важное значение для развития предпринимательства в стране, охраны местного производства и рынка. При подготовке проекта была использована международная практика. Основная цель заключается в принятии соответствующих мер для предотвращения демпингового субсидируемого импорта в Азербайджан из различных стран. Законопроект предусматривает охрану местного производства и развитие предпринимательства в Азербайджане.

В законопроекте предусматривается осуществление трех групп мероприятий. Здесь отразились вопросы об антидемпинговых, компенсационных и охранных мерах.

Отметим, что после обсуждения нового законопроекта его приняли в первом чтении.