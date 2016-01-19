​Парламент Азербайджана внес поправку в закон "О государственных закупках"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект о внесении поправки в закон "О государственных закупках".

Как сообщает Report, согласно поправке, при оценке и сравнении тендерных предложений закупочная организация будет применять льготную поправку в размере до 20% предложенной стоимости импортируемой аналогичной иностранной продукции в пользу тендерных предложений по местным товарам (работам и услугам), отвечающим соответствующим требованиям качества.