Парламент Азербайджана утвердил изменения в закон "О рекламе"

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прошло обсуждение в III чтении проекта изменений, предусмотренных в законе "О рекламе".

Как сообщает Report, согласно законопроекту, телекоммуникационный оператор и провайдер могут распространять рекламу абонента в индивидуальном порядке лишь при согласовании в заключенном с ним контракте вопроса отправки рекламы. В случае несогласия абонента или же отправки противоречащей закону рекламы, телекоммуникационный оператор и провайдер будут нести ответственность.

Все распространители рекламы будут вынуждены выделять как минимум 8% рекламного времени и места для социальных реклам. Отметим, что в прежнем законодательстве эта цифра составляла 5%.

Кроме того, установлено точное время для социальных реклам на телеканалах (с 09:00 до 24:00).

В Азербайджане запрещается размещение рекламы на учебниках, школьных пособиях, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах и книгах для несовершеннолетних.

Согласно новому проекту, в предусмотренной для несовершеннолетних периодической печати запрещается также реклама алкогольных напитков и не относящихся к ним товаров. Кроме того, запрещается размещение рекламных билбордов во время показа фильмов и спектаклей.

Кроме того, реклама запрещается в зданиях, где расположены государственные и муниципальные органы, и на постройках, относящихся к памятникам истории и архитектуры.

После обсуждений законопроект был утвержден парламентом.