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Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс в III чтении

Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс в III чтении 11:42
Бизнес
16 декабря 2024 г. 11:54
Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс в III чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем, заключительном, чтении принят проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, изменения включают освобождение от НДС при продаже автобусов местного производства; возврат 50% НДС, уплаченного гражданам учреждениям культуры; освобождение от налога на импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергетики, от дорожного налога транзитных грузов, перевозимых по железной дороге и другие вопросы.

Кроме того, депутаты в третьем чтении приняли поправки в законе "О безналичных расчетах".

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Версия на азербайджанском языке Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklər III oxunuşda qəbul edilib

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