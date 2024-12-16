Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс в III чтении

11:42

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем, заключительном, чтении принят проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, изменения включают освобождение от НДС при продаже автобусов местного производства; возврат 50% НДС, уплаченного гражданам учреждениям культуры; освобождение от налога на импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергетики, от дорожного налога транзитных грузов, перевозимых по железной дороге и другие вопросы.

Кроме того, депутаты в третьем чтении приняли поправки в законе "О безналичных расчетах".