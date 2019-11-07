Во Франции введут квоты для иммигрантов-профессионалов

Париж установит квоты для иммигрантов, у которых есть высшее образование.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Наше желание состоит в том, чтобы выбрать, как мы будем принимать мигрантов – через установку квот для мигрантов-профессионалов", – заявил Э.Филипп на пресс-конференции.

Предполагается, что лучшее регулирование и сдерживание притока мигрантов станет главной темой в преддверии президентских выборов 2022 года.

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что его страна не способна предоставить убежище всем желающим, если она хочет помочь обеспечить иммигрантам достойную жизнь. По его словам, после президентских выборов во Франции 2017 года наблюдается рост числа людей, желающих получить убежище в этой стране. Однако, пояснил президент, Франции не стоит быть "слишком привлекательной страной".

Макрон также указывал на недостаток сотрудничества между европейскими странами в миграционной сфере. Первый президентский срок Макрона истекает в 2022 году, и, как указывают СМИ, он расценивает в качестве главного политического соперника "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которое придерживается антииммигрантских взглядов.

По данным СМИ, в 2018 году во Франции было подано 122 743 прошения на предоставление убежища, что на 22% больше, чем в 2017 году.