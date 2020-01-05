Брюно Ле Мэр: Париж не хочет торговой войны с США, но готов вводить ответные пошлины

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными», - заявил глава Минфина Франции.

Он пояснил, что Франции «крайне важно» обложить налогом цифровые компании, которые получают значительную прибыль, не присутствуя физически на территории страны и, следовательно, почти не платят налоги.

«Американская администрация утверждает, что наш (цифровой – ред.) налог является дискриминационным. Я официально это оспариваю и только что направил соответствующее письмо представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру», - сообщил Ле Мэр.

«То, что мы оспариваем, - законность рассматриваемых санкций», - добавил министр.

«Мы хотели бы, чтобы переговоры, которые ведутся в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по международному налогообложению, имели удовлетворительный результат», - сказал Ле Мэр.

«Если так будет, то мы отзовем наш национальный налог. Если нет, то мы возобновим дискуссии в рамках ЕС с тем, чтобы создать европейский налог», - подчеркнул он.

Напомним, что 11 июля 2019 года Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. В начале декабря 2019 года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога может обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд. долларов США. В перечень таких товаров вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.