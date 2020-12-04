Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?

Что же должны делать азербайджанские предприниматели, чтобы оставаться "на плаву"?

Как и во всем мире, в Азербайджане началась вторая и более сильная волна пандемии коронавируса (COVID-19). Число ежесуточных заражений измеряется уже не десятками, не сотнями, а тысячами. Принимая это во внимание, правительство продлило срок особого карантинного режима до 28 декабря и приняло решение о прекращении обслуживания на местах по субботам и воскресеньям, за исключением жизненно важных видов деятельности, в том числе аптек и продуктовых магазинов. Эти запреты не могут не повлиять на бизнес. Что же должны делать азербайджанские предприниматели, чтобы оставаться "на плаву"?

Report побеседовал на эту тему с экономистом-экспертом Рашадом Гасановым.

"Государство не может взять на себя все бремя”

По его мнению, тяжелые времена для местного бизнеса еще впереди, и государство не может взять на себя все бремя, связанное с пандемией: “В нынешних реалиях сформировалось финансовое бремя государства. Кроме того, следует учесть финансовое бремя от операций по освобождению земель от оккупации после 27 сентября. В любом случае, в послевоенный и пост-пандемический периоды основным локомотивом экономики Азербайджана будут именно субъекты малого и среднего предпринимательства, и необходимо обеспечить продолжение их деятельности в той или иной форме в период пандемии. Считаю, что не должны приниматься решения о полном ограничении их деятельности. При определенных условиях должна быть обеспечена непрерывность деятельности с соблюдением определенных гигиенических норм. В сфере экономической деятельности не следует идти на полное ограничение деятельности.

Во-вторых, вопрос компенсации постоянных затрат - это вопрос сохранения в определенной степени результатов финансовой деятельности предприятий и поддержания ликвидности. То есть должны быть приняты решения об ограничении и замене обязательств по видам соцстрахования, налоговых обязательств и кредитных расходов, формирующих в той или иной форме устойчивое бремя расходов. Мы уже предлагали это. Мы снизили процентную ставку арендной платы с 14% до 8%. Но это не значит, что здесь предприниматель идет на уступки арендатору. В некоторых случаях уступок может и не быть. Кроме того, должна быть оказана финансовая поддержка. Следует стремиться обеспечить расширение доступа к финансовым рынкам. Но во многих случаях конъюнктура, вызванная пандемией, создает препятствия для банков в предоставлении кредитов субъектам, включая малых и средних предпринимателей. Потому что банки оценивают ликвидность предприятия, оценивают его кредитоспособность и на этой основе оформляют кредиты. В нынешних условиях это кажется сложным".

Следует предоставить кредитные каникулы

Р.Гасанов полагает, что в данном случае предоставление кредитных каникул по существующим обязательствам является обязательным: “Вместо этого Центральный банк Азербайджана должен оказать банкам поддержку по ликвидности, предоставить беспроцентный централизованный кредит, и, по крайней мере, на год заморозить кредитные обязательства субъектов предпринимательства. Этим способом необходимо стремиться к поддержанию финансовой устойчивости предприятий в той или иной форме. В этом направлении предстоит многое сделать. Но надо стараться, чтобы эта деятельность не формировала фискальное бремя государства и не приводила к серьезным финансовым потерям.

Даже в самых развитых странах мира бизнес-сети не могут удержаться на плаву в условиях пандемии, поскольку пандемия фактически приводит к снижению потребления. В некоторых случаях из-за массовой болезни работников в деятельности предприятия возникают сбои, что приносит определенный ущерб предпринимателям".

Некоторые сферы развивались в условиях пандемии

По словам эксперта, должны быть сделаны определенные выводы: “В целом, необходимо обратить внимание на то, какие области развиваются во время пандемии. Ожидаемо растет спрос на медицинские услуги и производство лекарств. В то же время значительно возрос интерес к онлайн-услугам. В частности, это наблюдается в сфере онлайн-услуг и торговли.

Отсюда следует сделать выводы. Во-первых, на какие направления следует ориентироваться при новых инвестициях?! Во-вторых, компании, предприятия должны предлагать свою деятельность через онлайн-платформы. В этом году у нас зафиксированы достойные внимания статистические показатели в сфере электронной торговли. За 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом оборот электронной торговли увеличился на 3,1 млрд манатов, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

То за 15 лет этот показатель составил 2-3 млрд манатов, а в этом году превысил 5 млрд манатов. Субъекты предпринимательства должны сделать для себя соответствующие выводы. И предприниматели, и потребители консервативно подходят к внедрению таких технологий. Но предприниматель должен стремиться к тому, чтобы у него была соответствующая инфраструктура для осуществления безналичной оплаты, следует использовать возможности соответствующих платформ для предоставления онлайн-услуг.

То есть положительный момент заключается в том, что в период пандемии в этом направлении были достигнуты определенные успехи. Потребители уже не так консервативны, как раньше. Даже у среднего и старшего поколения появился интерес к электронной коммерции. Компании должны сосредоточиться в этом направлении”.

Бизнес должен повышать коэффициент рентабельности

Р.Гасанов отметил значимость оптимизации бизнес-деятельности: "На сегодняшний день политика государства заключается в том, чтобы обеспечить сохранность рабочих мест, обеспечить занятость. С этой целью субъектам предпринимательства была оказана непосредственная финансовая поддержка в рамках различных программ. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе компании должны работать над тем, чтобы максимально снизить потребность в рабочей силе за счет применения современных технологий. Таким образом, они повысят устойчивость финансово-хозяйственной деятельности к внешним шокам, а также коэффициент рентабельности. Государство, реализуя поощрительные меры, в какой-то форме должно играть роль локомотива в процессе.

Бизнес должен научиться соблюдать правила. Это один из вызовов в период пандемии. Чем больше бизнес работает в соответствии с новыми санитарно-гигиеническими требованиями, тем меньше случаев заражения. У нас есть потребность в изменении поведения, привычек бизнеса и граждан. Как только произойдет смягчение карантинных правил, все сразу же перестанут носить маски. Швейцария не приняла очень строгих карантинных мер во время пандемии. Президент этой страны заявил, что у них нет необходимости принимать официальные решения, поскольку граждане и так следуют рекомендациям. Но у нас с этим сложно. Если бизнес будет работать по новым правилам, количество заражений снизится, и карантин будет смягчен".

"Азербайджану не нужен чиновничий бизнес”

По мнению экономиста-эксперта, наиболее пострадавшей сферой в период пандемии был туризм: "По оценке правительства Азербайджана, сектор туризма наиболее серьезно пострадал от пандемии. Министерство экономики включило его в число сегментов, затронутых пандемией на 100%. Но правительству следовало бы больше поддерживать туристический сектор. Деятельность гидов и в области организации путешествий почти сведена на нет. До пандемии 88% доходов турсектора в Азербайджане формировались за счет въездного туризма. Услуги выездного туризма в стране не сформированы. Мы закрыли границы. В этом случае они имеют фиксированные затраты. По крайней мере, должны быть выполнены стабильные налоговые и кредитные обязательства.

Кроме того, туркомпании продавали туристические пакеты, за которые должны были быть произведены возвраты, но они не могли получить обратно средства от объектов размещения туристов. Возникает необходимость в применении строго дифференцированного подхода. У нас же был одинаковый подход ко всем, не наблюдалось никакой разницы между поддержкой, оказанной туристическому сектору, или другим секторам”.

По его словам, каждый кризис создает определенные возможности: “Наши инвесторы должны смотреть на эти возможности в более широком аспекте. Наши инвесторы должны строить свою деятельность на стратегических, а не тактических интересах. Подавляющее большинство бизнеса было связано с чиновниками. Сегодня чиновник есть, его бизнес активен, завтра его не будет, весь бизнес накроется. Поэтому компании, связанные с чиновником, не строили стратегию. Позицию надо менять как правительству, так и предпринимателям. Нам нужны как иностранные, так и местные инвестиции. Нам нужны предприимчивые предприниматели. Нам не нужны пассивные субъекты, созданные чиновником".