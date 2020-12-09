Пандемия заставила Евросоюз изменить систему выдачи шенгенских виз

Ильва Йохансон: Эти изменения призваны надежно защищать личные данные претендентов на визы

Совет Евросоюза и Европарламент во вторник согласовали обновление Визовой информационной системы (VIS).

Как передает Report со ссылкой на Prime, изменения, принятые накануне, сделают более точными результаты проверки данных о претендентах на получение шенгенских виз, а также видов на жительство, в странах Евросоюза. Помимо этого принято решение об обеспечении полной совместимости с другими подобными базами информации.

Как заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон, эти изменения призваны надежно защищать личные данные претендентов на визы. В частности, речь идет о биометрических данных и информации о малолетних: благодаря этому будет достигнут баланс между ограничением доступа к информации и борьбой с торговлей детьми.

Помимо этого будут усилены проверки безопасности по всем базам данных.

Заявки на получение виз, которые поступают в VIS, будут автоматически сверять через Европейский поисковый портал с другими базами данных ЕС по вопросам безопасности и миграции.