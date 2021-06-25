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Panasonic продал свою долю в Tesla

Panasonic продал свою долю в Tesla Японская корпорация Panasonic к концу 2020 финансового года (завершился 31 марта 2021 года) продала свою долю в американской компании Tesla.
Бизнес
25 июня 2021 г. 08:28
Panasonic продал свою долю в Tesla

Японская корпорация Panasonic к концу 2020 финансового года (завершился 31 марта 2021 года) продала свою долю в американской компании Tesla.

Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, сумма выручки, которую получила японская корпорация от продажи акций Tesla, неизвестна, но она может составлять солидную часть от 380 млрд иен (3,4 млрд долларов США), которые корпорация получила за прошлый финансовый год от продажи активов в других компаниях. В качестве основной причины продажи акций Tesla называется стремление Panasonic увеличить свою прибыль и выручить средства, необходимые для инвестирования в другие компании.

Напомним, что Panasonic в 2010 году приобрела 1,4 млн акций Tesla на общую сумму в 2,4 млрд иен (21,8 млн долларов США).

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