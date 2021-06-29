О нас
Report Georgia
Аудио новости

Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 млрд долларов

Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 млрд долларов Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за 21,15 доллара США каждая в 2010 году примерно за 30 млн долларов США
Бизнес
29 июня 2021 г. 08:58
Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 млрд долларов

Японский конгломерат Panasonic продал всю свою долю в компании Tesla примерно за 3,6 млрд долларов США. Panasonic заявил, что продажа акций не повлияет на партнерство компаний.

Как передает Report со ссылкой на "Бизнес Цензор", Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за 21,15 доллара США каждая в 2010 году примерно за 30 млн долларов США. По состоянию на март прошлого года конгломерат владел акциями на сумму 80,9 млрд йен.

За 12 месяцев акции Tesla выросли более чем в 6 раз. Сейчас одна акция Tesla стоит почти 680 долларов США.

Сообщается, что Panasonic продала акции, чтобы профинансировать приобретение американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder, который специализируется на логистике, за 7,1 млрд долларов США.

Как отмечает Financial Times, еще одной причиной продажи акций является то, что Panasonic хочет уменьшить свою зависимость от Tesla и поставлять аккумуляторы другим производителям автомобилей.

В марте президент Panasonic Казухиро Цуга рассказывал Financial Times, что партнерство группы по Tesla переходит в "другую фазу".

"В какой-то момент нам нужно закончить наш одноногий подход, полагаясь исключительно на Tesla", — сказал тогда он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Panasonic sells Tesla stake for $3.6B

Другие новости из категории

Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Микаил Джаббаров о значимости конкурса Восхождение
ФотоМикаил Джаббаров о значимости конкурса "Восхождение"
28 июня 2021 г. 14:02
В этом году Азербайджан сократил экспорт табака и его промышленных заменителей
В этом году Азербайджан сократил экспорт табака и его промышленных заменителей
28 июня 2021 г. 12:37
Глава Burberry возглавит модный дом Salvatore Ferragamo
Глава Burberry возглавит модный дом Salvatore Ferragamo
28 июня 2021 г. 12:25
Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания
Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания
27 июня 2021 г. 08:36
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Panasonic продал свою долю в Tesla
Panasonic продал свою долю в Tesla
25 июня 2021 г. 08:28
Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики
Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики
24 июня 2021 г. 15:05
Audi откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
Audi откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
24 июня 2021 г. 12:02
Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
ФотоАзербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
23 июня 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi