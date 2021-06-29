Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 млрд долларов

Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за 21,15 доллара США каждая в 2010 году примерно за 30 млн долларов США

Японский конгломерат Panasonic продал всю свою долю в компании Tesla примерно за 3,6 млрд долларов США. Panasonic заявил, что продажа акций не повлияет на партнерство компаний.

Как передает Report со ссылкой на "Бизнес Цензор", Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за 21,15 доллара США каждая в 2010 году примерно за 30 млн долларов США. По состоянию на март прошлого года конгломерат владел акциями на сумму 80,9 млрд йен.

За 12 месяцев акции Tesla выросли более чем в 6 раз. Сейчас одна акция Tesla стоит почти 680 долларов США.

Сообщается, что Panasonic продала акции, чтобы профинансировать приобретение американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder, который специализируется на логистике, за 7,1 млрд долларов США.

Как отмечает Financial Times, еще одной причиной продажи акций является то, что Panasonic хочет уменьшить свою зависимость от Tesla и поставлять аккумуляторы другим производителям автомобилей.

В марте президент Panasonic Казухиро Цуга рассказывал Financial Times, что партнерство группы по Tesla переходит в "другую фазу".

"В какой-то момент нам нужно закончить наш одноногий подход, полагаясь исключительно на Tesla", — сказал тогда он.