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Panasonic прекращает производство солнечных батарей

Panasonic прекращает производство солнечных батарей Компания приняла такое решение из-за растущей конкуренции со стороны китайских производителей
Бизнес
1 февраля 2021 г. 17:30
Panasonic прекращает производство солнечных батарей

Японская компания Panasonic сообщила о скором прекращении собственного производства солнечных батарей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания планирует сделать это до конца своего финансового 2022 года, который завершается в следующем месяце.

Panasonic объяснила свое решение «структурными реформами» своих операций по производству фотоэлементов. В результате малайзийское подразделение Panasonic по производству солнечных батарей Panasonic Solar Energy Malaysia Sdn Bhd будет ликвидировано, а соответствующие производственные мощности могут быть проданы. Производящий сейчас солнечные батареи завод Panasonic в японской префектуре Симане будет переведен на выпуск другой техники и оборудования, в том числе аккумуляторных батарей и кондиционеров.

По данным японских СМИ, компания приняла такое решение из-за растущей конкуренции со стороны китайских производителей солнечных батарей, которая сделала собственное производство малоприбыльным. При этом Panasonic продолжит продавать под своим брендом солнечные батареи, производимые ее партнерами.

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Версия на английском языке Panasonic stops manufacturing solar panels

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