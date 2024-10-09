Палестинский институт стандартов призвал использовать ИИ в сертификации халяльной продукции

Искусственный интеллект (ИИ) необходимо применять в процессах сертификации и стандартизации халяльной продукции.
Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента информационных и коммуникационных технологий Палестинского института стандартов Омар Исбаитан на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB) в Баку.
По его словам, это значительно сократит продолжительность процессов, а также даст возможность мгновенно получать подробную информацию о сырье, используемом производстве, его переработке и транспортировке.
Исбаитан добавил, что новые технологии, включая ИИ, могут использоваться также в производстве, дистрибуции и других процессах ценообразования.