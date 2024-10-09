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Палестинский институт стандартов призвал использовать ИИ в сертификации халяльной продукции

Палестинский институт стандартов призвал использовать ИИ в сертификации халяльной продукции Искусственный интеллект (ИИ) необходимо применять в процессах сертификации и стандартизации халяльной индустрии.
Бизнес
9 октября 2024 г. 15:45
Палестинский институт стандартов призвал использовать ИИ в сертификации халяльной продукции

Искусственный интеллект (ИИ) необходимо применять в процессах сертификации и стандартизации халяльной продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента информационных и коммуникационных технологий Палестинского института стандартов Омар Исбаитан на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB) в Баку.

По его словам, это значительно сократит продолжительность процессов, а также даст возможность мгновенно получать подробную информацию о сырье, используемом производстве, его переработке и транспортировке.

Исбаитан добавил, что новые технологии, включая ИИ, могут использоваться также в производстве, дистрибуции и других процессах ценообразования.

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Версия на английском языке Palestinian official: Artificial intelligence should be used in halal industry
Версия на азербайджанском языке Fələstin Standartlar İnstitutunun rəsmisi: “Halal sənayesində süni zəkadan istifadə olunmalıdır”

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