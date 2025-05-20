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Палестина представила в Баку детали дорожной карты по переходу к "зеленой экономике"

Палестина представила в Баку детали дорожной карты по переходу к "зеленой экономике" Палестина представила в Баку детали новой дорожной карты по переходу к "зеленой экономике"
Бизнес
20 мая 2025 г. 13:34
Палестина представила в Баку детали дорожной карты по переходу к зеленой экономике

Правительство Палестины совместно с частным сектором страны подготовило новую дорожную карту перехода к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, представитель Министерства нацэкономики страны Нахид Саламе представил детали дородной карты на 8-м пленарном заседании делового совета СВМДА в Баку.

Саламе подчеркнул, что Палестина остается приверженной принципам зеленой экономики — устойчивость, равенство и благополучие. "В этой связи совместно с частным сектором Министерство разработало дорожную карту перехода к "зеленой экономике", охватывающую четыре направления. Это финансирование — создание фонда для поддержки экосертификации и зеленых энергетических проектов; реформы — внедрение экологических стандартов в госзакупки, налоговые и таможенные льготы для устойчивых практик; развитие потенциала – развитие зеленого предпринимательства в учебных программах и создание регионального центра зеленого бизнеса; развитие приоритетных отраслей — поддержка агроэкологии, устойчивого строительства, кооперативов и интеграции традиций с инновациями", - отметил представитель ведомства.

Он напомнил, что около 95% бизнеса в Палестине приходится на долю малых и средних предприятий (МСП), они обеспечивают занятость более 80% населения, играя ключевую роль в экономике страны.

По его словам, власти заинтересованы в переходе МСП к "зеленой экономике", рассматривают этот процесс как стратегический путь к устойчивому развитию и самодостаточности.

Саламе также отметил, что международное партнерство играет ключевую роль в этом процессе — особенно в вопросах финансирования, трансфера технологий и расширения доступа к зеленым рынкам и ресурсам.

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Версия на английском языке Palestine presents roadmap for transition to green economy
Версия на азербайджанском языке Fələstin "yaşıl iqtisadiyyat"a keçid yol xəritəsini təqdim edib

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