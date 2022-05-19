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Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ

Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую свободную экономическую зону.
Бизнес
19 мая 2022 г. 18:34
Палата: Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую СЭЗ

Турецкие компании хотят получить доступ к рынкам соседних стран через Алятскую свободную экономическую зону.

Об этом сообщил Report председатель правления Измирской Торговой палаты Мелих Тунч Тандоган.

По его словам, Азербайджан и Турция имеют большой потенциал для сотрудничества: "Азербайджан важен с точки зрения логистики. Через Азербайджан удобнее ехать в тюркские государства и Россию. Эта территория проходит по Шелковому пути. Начало деятельности Алятской свободной экономической зоны будет успешным для этого сотрудничества. Инвесторы могут прийти из любого сектора Турции. Азербайджанцы также могут заниматься бизнес-деятельностью в Измире. Взаимное сотрудничество будет полезным для бизнесменов".

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Версия на азербайджанском языке Palata: “Türk iş adamları Ələt İqtisadi Zonasından qonşu ölkələrin bazarlarına çıxmaq istəyir”

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