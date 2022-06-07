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Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами

Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами Прибывшие в Баку при организации Исламабадской торгово-промышленной палаты бизнесмены из Пакистана хотят реализовать совместные проекты с азербайджанскими партнерами.
Бизнес
7 июня 2022 г. 18:23
Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами

Прибывшие в Баку при организации Исламабадской торгово-промышленной палаты бизнесмены из Пакистана хотят реализовать совместные проекты с азербайджанскими партнерами.

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной бизнес-возможностям Пакистана, заявил президент палаты Мохаммед Шакель Мунир.

По его словам, в рамках конференции состоятся двусторонние встречи представителей бизнеса, прибывших в Азербайджан из Пакистана.

Мохаммед Шакель Мунир добавил, что пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами.

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Версия на азербайджанском языке Palata: "Pakistanlı iş adamları azərbaycanlı tərəfdaşları ilə biznes qurmaqda maraqlıdırlar"

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