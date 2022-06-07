Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами

Прибывшие в Баку при организации Исламабадской торгово-промышленной палаты бизнесмены из Пакистана хотят реализовать совместные проекты с азербайджанскими партнерами.

Прибывшие в Баку при организации Исламабадской торгово-промышленной палаты бизнесмены из Пакистана хотят реализовать совместные проекты с азербайджанскими партнерами.

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной бизнес-возможностям Пакистана, заявил президент палаты Мохаммед Шакель Мунир.

По его словам, в рамках конференции состоятся двусторонние встречи представителей бизнеса, прибывших в Азербайджан из Пакистана.

Мохаммед Шакель Мунир добавил, что пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами.