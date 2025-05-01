Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации

Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации

Палата оценщиков и Совет по медиации Азербайджана достигли соглашения о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, решение было принято по итогам встречи руководителей двух организаций Нусрета Ибрагимова и Надира Адилова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничестве. Председатель Совета по медиации Адилов отметил, что сотрудничество может положительно повлиять не только на развитие связей между организациями.

Ибрагимов выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что такие встречи крайне важны для развития Палаты.

Стороны договорились продолжить сотрудничество на уровне рабочих групп.