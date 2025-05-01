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Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации

Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации
Бизнес
1 мая 2025 г. 17:08
Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации

Палата оценщиков и Совет по медиации Азербайджана достигли соглашения о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, решение было принято по итогам встречи руководителей двух организаций Нусрета Ибрагимова и Надира Адилова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничестве. Председатель Совета по медиации Адилов отметил, что сотрудничество может положительно повлиять не только на развитие связей между организациями.

Ибрагимов выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что такие встречи крайне важны для развития Палаты.

Стороны договорились продолжить сотрудничество на уровне рабочих групп.

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Версия на азербайджанском языке Qiymətləndiricilər Palatası Mediasiya Şurası ilə əməkdaşlıq edəcək

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