Палата оценщиков будет сотрудничать с Советом по медиации

Палата оценщиков и Совет по медиации Азербайджана достигли соглашения о сотрудничестве.
Как сообщает Report со ссылкой на палату, решение было принято по итогам встречи руководителей двух организаций Нусрета Ибрагимова и Надира Адилова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничестве. Председатель Совета по медиации Адилов отметил, что сотрудничество может положительно повлиять не только на развитие связей между организациями.
Ибрагимов выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что такие встречи крайне важны для развития Палаты.
Стороны договорились продолжить сотрудничество на уровне рабочих групп.