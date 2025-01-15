Пакистанские компании заинтересованы в инвестициях в текстильную промышленность Азербайджана

Пакистанские компании, работающие в текстильной отрасли, приедут в Баку для изучения инвестиционных возможностей в Азербайджане.

Пакистанские компании, работающие в текстильной отрасли, приедут в Баку для изучения инвестиционных возможностей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти.

По его словам, в Баку планируется провести мероприятие с участием бизнесменов из Пакистана и их азербайджанских партнеров.

"Известный пакистанский бренд мужской одежды стремится выйти на рынок Азербайджана. Мы ищем для них местного партнера, рассматривается возможность заключения франчайзингового соглашения", - отметил Бхатти.

Он сказал об имеющихся перспективах для расширения связей в текстильной отрасли.

Бхатти также напомнил о подписании соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Пакистана.

"Соглашение направлено на расширение экономических связей между странами. Взаимные льготы будут предоставлены на экспорт около 10 наименований товаров. Среди азербайджанских товаров это фундук, сельхозпродукция, растительные экстракты и табак, а пакистанских - рис, картофель, текстильные изделия и медицинское оборудование. Эта стратегическая координация и снижение тарифов укрепят торговые связи, принося пользу обеим сторонам", - добавил он.

В январе-ноябре 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 20 млн 7 тыс. долларов США, что на 0,9% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом экспорт Азербайджана в Пакистан составил 197 тыс. долларов, снизившись в 7,5 раза, а импорт из Пакистана - 19 млн 811 тыс. долларов, увеличившись на 8%.

При этом около 35% импорта из Пакистана в Азербайджан приходится на текстильные изделия. В отчетный период общий объем импорта текстильной продукции из Пакистана составил 6,7 млн долларов.