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Пакистанские компании приглашены на COP29

Пакистанские компании приглашены на COP29 Пакистанские компании приглашены на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
Бизнес
16 сентября 2024 г. 16:52
Пакистанские компании приглашены на COP29

Пакистанские компании приглашены на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

"Хотя природные ресурсы продолжают играть важную роль в экономике страны, Азербайджан по-прежнему привержен принципам экологической устойчивости. Проведение COP29 усиливает активную роль Азербайджана в глобальных дискуссиях по вопросам изменения климата", - сказал он.

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Версия на английском языке Pakistani companies invited to COP29
Версия на азербайджанском языке Pakistan şirkətləri COP29-a dəvət olunub

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