Пакистанские компании приглашены на COP29

Пакистанские компании приглашены на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Пакистанские компании приглашены на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

"Хотя природные ресурсы продолжают играть важную роль в экономике страны, Азербайджан по-прежнему привержен принципам экологической устойчивости. Проведение COP29 усиливает активную роль Азербайджана в глобальных дискуссиях по вопросам изменения климата", - сказал он.