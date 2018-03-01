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    Пакистанские бизнесмены смогут инвестировать в Зону свободной торговли в Аляте

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В ходе визита в Пакистан президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил местных бизнесменов развернуть деятельность в Зоне свободной торговли в поселке Алят.

    Об этом сообщил Report посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

    По его словам, после открытия Зоны свободной торговли сюда, скорее всего, будут привлечены пакистанские компании.

    "Зона свободной торговли создается впервые в Азербайджане, но уже давно существует в Пакистане. Это перспективно не только для Азербайджана, но и для стран региона", - добавил посол.

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