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Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промзоны Азербайджана

Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промзоны Азербайджана Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.
Бизнес
2 декабря 2022 г. 17:09
Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промзоны Азербайджана

Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, 2 декабря в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с председателем Global Business Alliance (GBA) Мухаммадом Асифом Нуром, который находится с визитом в Баку.

Гостям была представлена информация об инвестиционных возможностях действующих в нашей стране промышленных зон, проведена презентация.

В рамках встречи обсуждена реализация совместных проектов в промышленных зонах, экспортный потенциал производимой здесь продукции.

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Версия на английском языке Pakistani businessmen invited to invest in Azerbaijan’s industrial zones 
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı iş adamları Azərbaycanın sənaye zonalarına investisiya yatırmağa dəvət edilib

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