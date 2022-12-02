Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промзоны Азербайджана

Пакистанские бизнесмены приглашены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, 2 декабря в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялась встреча с делегацией Пакистана во главе с председателем Global Business Alliance (GBA) Мухаммадом Асифом Нуром, который находится с визитом в Баку.
Гостям была представлена информация об инвестиционных возможностях действующих в нашей стране промышленных зон, проведена презентация.
В рамках встречи обсуждена реализация совместных проектов в промышленных зонах, экспортный потенциал производимой здесь продукции.