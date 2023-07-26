Пакистанская авиакомпания открыла филиал в Азербайджане

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана осуществила государственную регистрацию в стране филиала компании Pakistan International Airlines Corporation Limited.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана осуществила государственную регистрацию в стране филиала компании Pakistan International Airlines Corporation Limited.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес филиала - город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, дом 151, а законным представителем является гражданин Пакистана Хайдер Билал.

Напомним, что компания Pakistan International Airlines Corporation Limited осуществляет полеты в Баку из разных городов страны.