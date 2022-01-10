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Пакистан продолжает переговоры о преференциальном торговом соглашении с Азербайджаном

Пакистан продолжает переговоры о преференциальном торговом соглашении с Азербайджаном Пакистан ведет переговоры о преференциальных торговых соглашениях (PTAS) с Азербайджаном
Бизнес
10 января 2022 г. 11:15
Пакистан продолжает переговоры о преференциальном торговом соглашении с Азербайджаном

Пакистан продолжает переговоры о преференциальном торговом соглашении (PTAS) с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Pakistan Today, об этом сказал советник премьер-министра по торговле и инвестициям Абдул Разак Давуд.

По его словам, помимо Азербайджана аналогичное соглашение обсуждается также с Узбекистаном и Афганистаном.

Абдул Разак Давуд отметил, что благодаря инициативе по восстановлению Шелкового пути экспорт Пакистана в республики Центральной Азии в 2020-2021 годах увеличился на 39,42% и достиг 145 млн долларов по сравнению со 104 млн долларов экспорта в 2019-2020 годах.

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Версия на английском языке Pakistan negotiating Preferential Trade Agreements with Azerbaijan

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