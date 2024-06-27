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Пакистан разрабатывает план действий по укреплению торговли с Азербайджаном

Пакистан разрабатывает план действий по укреплению торговли с Азербайджаном Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поручил разработать комплексную стратегию по укреплению сотрудничества и торгового партнёрства с Азербайджаном в сферах экономики и инвестиций.
Бизнес
27 июня 2024 г. 17:29
Пакистан разрабатывает план действий по укреплению торговли с Азербайджаном

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поручил разработать комплексную стратегию по укреплению сотрудничества и торгового партнерства с Азербайджаном в сферах экономики и инвестиций.

Как передает Report, об этом говорится в статье Associated Press of Pakistan.

По его словам, между Азербайджаном и Пакистаном существуют значительные возможности для развития торговли и инвестиций, а также значительный потенциал для энергетического сотрудничества с Азербайджаном, ведутся переговоры о заключении преференциального торгового соглашения между двумя странами.

Председательствуя на заседании высокого уровня по укреплению отношений с государствами Центральной Азии, в частности с Азербайджаном, в области экономики и инвестиций, премьер-министр заявил: "Пакистан географически предлагает естественный экономический коридор к морю для государств Центральной Азии".

В ходе выступления Мухаммад Шахбаз Шариф также отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют прочные братские отношения, которые насчитывают не одно десятилетие.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanla güzəştli ticarət sazişinin bağlanması ilə bağlı danışıqlar aparır
Версия на английском языке Pakistan working on action plan to strengthen trade with Azerbaijan

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